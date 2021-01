"J'apprécie chaque moment jusqu'à présent", écrit Wickmayer, qui est enceinte de 24 semaines et attend une fille avec son mari Jérôme Vanderzijl. "J'avais peur des changements que mon corps allait subir, mais je les ai acceptés. La perspective de ne pas jouer pendant un certain temps m'a rendu nerveuse, mais je peux profiter du calme tout en me réjouissant des défis à venir. Je pensais que l'entraînement pour repousser mes limites me manquerait, mais j'ai repoussé mes limites et je les cherche encore d'une autre manière. Pendant ce temps, nous attendons avec impatience notre petite fille".

Wickmayer, 31 ans, a annoncé sa grossesse à la fin du mois d'octobre. Elle a ensuite immédiatement ajouté de ne pas envisager de prendre sa retraite. L'ancienne demi-finaliste de l'US Open (2009) est aujourd'hui 166e au classement mondial.