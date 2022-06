Malgré ses 32 ans, c’est avec l’enthousiasme d’une jeune première que Yanina Wickmayer a pris la direction de Londres pour participer cette semaine aux qualifications de Wimbledon. Après le break imposé par sa grossesse et la naissance de sa fille Luana Daniëlla, l’Anversoise a repris depuis février le chemin du circuit WTA pour vivre, dans la dernière partie de sa carrière, la joie de pratiquer au quotidien sa passion, le tennis. Et revenir sur un Grand Chelem représente bien évidemment une étape importante pour l’ancienne douzième mondiale et demi-finaliste de l’US Open.

(...)