C'est l'une des belles histoires belges de la première journée de Wimbledon. Yanina Wickmayer (WTA 148) a réussi, lundi, à continuer sur sa lancée des qualifications pour se hisser, au deuxième tour sur le gazon du All England Club. Sur le court N.10, la native de Lierre, 29 ans, a battu la Suédoise, Rebecca Peterson (WTA 63), 23 ans, 6-4, 6-3 après 1h23 de jeu.

"Je pense avoir disputé un match très solide", a-t-elle confié aux médias belges à Londres. "Wimbledon était le seul tournoi du Grand Chelem où je n'avais encore jamais dû passer par les qualifications, mais ces trois victoires m'ont donné confiance. Je savais que ce ne serait pas un premier tour facile, mais j'ai affiché beaucoup de sérénité et j'ai bien joué. Cela fait plaisir", ajouta 'Wicky', qui a frappé 7 aces et 23 coups gagnants.

Yanina Wickmayer n'a effectivement pas été la fête ces derniers temps. Depuis son accession au troisième tour, l'an dernier à Wilmbledon, la Limbourgeoise n'a plus réussi à gagner le moindre match dans le tableau final d'un Grand Chelem. Cette année, elle n'était jusqu'ici même pas parvenue à s'extirper des qualifications, passant le plus clair à essayer de remonter la pente dans les tournois ITF.

"J'ai eu pas mal de soucis. Après Miami, je me suis à nouveau blessée au dos. Mais je suis toujours heureuse de jouer au tennis et prête à me battre pour revenir dans le Top 100" a-t-elle poursuivi. "Ce n'est pas évident de devoir disputer des petits tournois, car tout le monde est très motivé. C'est un grand défi, mais je veux le réussir. Et je pense avoir montré aujourd'hui que je suis sur la bonne voie."

Elle affrontera mercredi la Chinoise Zhang Shuai (WTA 50), 30 ans, qui a battu la Française Caroline Garcia (WTA 23) 6-4, 6-0.