Associée à la Néerlandaise Rosalie van der Hoek, Yanina Wickmayer s'est imposée au premier tour du double au tournoi de tennis WTA sur terre battue de Prague, une épreuve dotée de 202.250 dollars, mercredi dans la capitale tchèque.

Yanina Wickmayer et Rosalie van der Hoek ont battu les Tchèques Miriam Kolodziejova et Jesika Maleckova, bénéficiaires d'une invitation, au bout du super jeu décisif, 6-1, 1-6 et 10/4 en 61 minutes de jeu.

En quarts de finale, le duo belgo-néerlandais sera opposé soit à la paire composée de la Néerlandaise Arantxa Rus et de la Slovène Tamara Zidansek, soit aux Australiennes Ellen Perez et Storm Sanders.

En simple, Wickmayer (WTA 146) avait été éliminée en qualifications. Elise Mertens (N.3/WTA 23) jouera mercredi encore en 8es de finale contre l'Italienne Camila Giorgi (WTA 71).