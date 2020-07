Après avoir dû annuler 19 tournois depuis le 12 mars, la WTA est sur le point de réussir l’un des plus grands défis sportifs du moment : organiser un événement international. Dès samedi, les qualifications du tournoi de Palerme relanceront officiellement le circuit dans une ambiance forcément étrange. L’excitation et la peur se mêleront.

Les six meilleures joueuses belges seront du voyage en terres siciliennes. Si le tableau final accueille Elise Mertens et Alison Van Uytvanck, d’autres Belges tenteront d’y accéder via les qualifs, comme Kirsten Flipkens, Greet Minnen, Ysaline Bonaventure ou encore Yanina Wickmayer.

À 30 ans, l’Anversoise est la moins bien classée du convoi belge. Retombée à la 145e place mondiale, Yanina Wickmayer possède également la plus grande expérience sur le circuit. À l’aube de son départ pour l’Italie, la demi-finaliste de l’US Open 2009 a posé ses raquettes et son sac pour évoquer une situation inédite.

(...)