Jeudi soir, Yanina Wickmayer était en route vers la fameuse bulle quand nous l’avons jointe au téléphone pour qu’elle nous raconte ce qu’elle attend de cette aventure surprise.

On imagine que la nouvelle a été une belle surprise, mais prendre la route comme ça au dernier moment vers New York, ça a aussi dû être spécial non ?

"Oui, c’était un peu compliqué ! J’étais déjà à Prague (WTA, 125 K) vu qu’il fallait y être dès le mercredi afin d’être testée et de passer la quarantaine. À la mi-journée, une joueuse s’est retirée de l’US Open, il n’en restait du coup plus qu’une avant moi. Et puis on m’avait dit que ma seule chance de pouvoir jouer à New York c’était d’arriver le jeudi matin, donc je devais choisir d’y aller sans savoir si je rentrais dans le tableau… Mais à 23 h30, coup de téléphone pour me dire que c’était bon, j’étais dans le tableau et pouvais jouer : j’ai réservé mon billet d’avion, mis le réveil à 3 h 30 et on est partis à New York ! Et là me voilà dans la voiture, et je refais ce que je venais de faire à Prague : je vais à l’hôtel, je me fais tester et je suis de nouveau en quarantaine pour 24 heures. Je passe d’une quarantaine à l’autre, je vais être testée trois fois en trois jours ! (Elle rit) Mais c’était une surprise positive, je suis très contente d’être là. Je l’avais dit à mon coach et je ne sais pas pourquoi mais je sentais que j’allais y aller. C’est vraiment à la dernière seconde de la dernière minute mais je suis ravie. Il y a le changement de surface à gérer évidemment, mais dans ce sens-là c’est plus facile que du dur vers la terre battue."

(...)