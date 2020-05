Au début de la quinzaine de Roland-Garros, 128 hommes et 128 femmes arrivent à Paris avec des rêves. Des rêves de victoire pour certains et des rêves moins ambitieux pour d’autres. Mais pour les atteindre, en plus des qualités physiques et tennistiques, il faut pouvoir compter sur un brin de chance. Et parfois, c’est dans des conditions spéciales que des joueurs quittent la Porte d’Auteuil.

(...)