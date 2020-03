Ysaline Bonaventure (WTA 118) s'est qualifiée lundi pour le deuxième tour de l'Open 6e Sens - Métropole de Lyon joué sur dur et doté de 275.000 euros. De son côté, Alison Van Uytvanck (WTA 62) s'est elle aussi qualifiée en battant la Polonaise Katarzyna Kawa.

La Liégeoise l'a emporté face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 141) en deux sets (6-4, 6-4) en 1 heure et 19 minutes. Au deuxième tour, Ysaline Bonaventure pourrait affronter sa compatriote Greet Minnen (WTA 105). Minnen aura cependant fort à faire face à la Française Caroline Garcia (WTA 47/N.3). Quelques minutes plus tôt, Alison Van Uytvanck (WTA 62) s'est également qualifiée pour le deuxième tour en disposant de la Polonaise Katarzyna Kawa (WTA 121) en deux sets (6-1, 6-3) en 1 heure. Van Uytvanck et Minnen sont également engagées en double et seront opposées aux Néerlandaises Bibiane Schoofs et Lesley Pattinama Kerkhove au premier tour.

