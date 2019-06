Ysaline Bonaventure (N.3) et Greet Minnen (N.11) se sont qualifiées pour le tableau final du tournoi de tennis sur gazon de Rosmalen, épreuve WTA dotée de 250.000 dollars, dimanche.

Ysaline Bonaventure (WTA 114), 24 ans, a battu en effet l'Allemande Antonio Lottner (WTA 147), 22 ans, lors du deuxième et dernier tour des qualifications, en trois sets 7-6 (7/5), 4-6 et 6-4. La partie a duré 2 heures et 9 minutes.

Greet Minnen (WTA 149), 21 ans, 11e tête de série, a ensuite surpris la Belgo-française Fiona Ferro (WTA 82), 22 ans, en deux manches 6-4, 6-3 au bout d'une heure et 15 minutes de match.

Les deux Belges rejoignent Elise Mertens, Alison Van Uytvanck et Kirsten Flipkens dans le tableau final de ce tournoi de préparation à Wimbledon. Elise Mertens (WTA 20) est tête de série numéro 3 et affrontera la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 58) au 1er tour. En cas de victoire elle pourrait retrouver Alison Van Uytvanck (WTA 54) en huitièmes de finale, si cette dernière prend le dessus sur une qualifiée, précisément. Kirsten Flipkens (WTA 64) sera pour sa part opposée à la Serbe Aleksandra Krunic (WTA 76), dans un remake de la finale de l'an dernier. Krunic l'avait alors emporté 6-7 (0/7), 7-5 et 6-1.