Pour sa première victoire dans le grand tableau d’un tournoi du Grand Chelem, Ysaline Bonaventure y a mis la manière ! Mardi, la 121e joueuse mondiale a éjecté Shuai Zhang, la 38e du classement, quart de finaliste à Melbourne en 2016 et à Wimbledon en 2019. En trois sets (4-6, 6-3, 6-2), elle a balayé notamment le mauvais souvenir du premier tour de l’Open d’Australie 2019 où elle avait laissé filer sa chance au premier tour après être sortie des qualifications. "Cette victoire fait du bien, mes tournois depuis la reprise n’étaient pas incroyables, donc ce succès au premier tour d’un Grand Chelem je l’attendais depuis longtemps. J’avais un peu raté le coche à Melbourne, j’y ai pensé à la fin du match je ne vais pas le cacher. Cela faisait longtemps que j’attendais cette victoire, mais il ne faut pas m’affoler non plus. C’est un seul match, le but est d’en gagner le plus possible. Je ne dois pas que me contenter de ça, c’est super de gagner ce match, mais je veux vraiment aller plus loin dans ce tournoi."

Dans la meilleure forme physique de sa carrière, Bonaventure a livré un festival dans les deux derniers sets mardi. S’il y avait eu du public, nul doute que les "ooooooh !" et les "aaaaaah !" auraient fusé à la vue des coups de patte de génie (37 coups gagnants) qu’elle a expédié sous le nez de Zhang. Et quand on pense que généralement c’est la Chinoise qui joue à dix mille à l’heure, prend la balle tôt et met les défenses adverses dans le dur. Le dernier set de Bonaventure a été une copie parfaite de ce que devrait être son niveau de jeu chaque semaine de l’année. Le duo avec son coach Germain Gigougnon donne déjà des résultats tangibles.