Après avoir vécu pendant des semaines dans l’incertitude par rapport à la reprise du circuit professionnel, Ysaline Bonaventure (25 ans) va demeurer dans cet état pour quelques semaines. Classée 122e au classement WTA, la Liégeoise ne sait pas si elle pourra participer à l’US Open qui a retiré les qualifications de son programme et dont le tableau principal comptera 128 joueuses.

Ysaline, que pensez-vous du maintien de l’US Open ?

"Je suis un peu sceptique parce que dans mon esprit, on n’est pas certain que le tournoi puisse se dérouler par rapport aux conditions sanitaires. On ne peut pas dire que la crise est terminée aux USA. Et puis il y a des pays, comme l’Australie, où les citoyens ne peuvent pas encore quitter leur territoire. Pour que l’US Open se dispute, il faut, à mes yeux, que chaque joueuse qualifiée puisse venir."

(...)