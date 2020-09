Ysaline Bonaventure revient sur son US Open : “Sans Medvedev, je pense que j’étais disqualifiée” TennisInterview Christophe Verstrepen © INSTAGRAM

Professionnelle jusqu’au bout des ongles. Malgré le décalage horaire, Ysaline Bonaventure, revenue samedi vers 7h30 de New York et de sa quarantaine de neuf jours à l’Us Open suite à une partie de cartes avec Benoît Paire testé positif au Covid-19, était présente deux heures plus tard sur les courts du Parival à Rixensart pour honorer, comme prévu, de sa présence le Volvo Business Trophy, le tournoi organisé par la Fondation Hope and Spirit. Heureuse de pouvoir retaper un peu la balle après une tournée américaine très spéciale, la Liégeoise a profité de l’occasion pour évoquer un tournoi de Cincinnati et un US Open qu’elle n’oubliera pas de sitôt et dont elle parlera encore dans de nombreuses années.