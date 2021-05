C'est la grosse bombe qui a explosé dans le monde du tennis belge cette semaine : trois (ex-)joueurs dont Arthur De Greef (devenu entraîneur depuis le début de l'année) ont été suspendus avec effet immédiat car ils font l'objet d'une enquête criminelle menée par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis.

Suite à cette affaire, Ysaline Bonaventure, entrainée depuis fin janvier par Arthur De Greef, a annoncé la fin de sa collaboration avec son coach: "Ayant besoin d’un coach qui puisse m’accompagner à l’étranger, les choses ont fait que la collaboration n’était plus envisageable. Déçue de la tournure des événements mais je ne souhaite faire aucun commentaire", a-t-elle communiqué. "Me concernant, je vais me concentrer sur la suite de ma saison, avec Wimbledon qui arrive bientôt et essayer petit à petit de retrouver un coach qui puisse intégrer mon staff."

La Stavelotoise n'avait pas dépassé le premier tour des qualifications de Roland-Garros cette semaine.