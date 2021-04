En un an, Ysaline Bonaventure a vécu quelques grosses contrariétés. Entre le Covid, sa glissade dans la salle d’échauffement de Roland-Garros, le départ de son entraîneur Germain Gigounon et sa blessure aux fessiers à Dubaï, elle a payé un lourd tribut à la malchance. Cerise sur le gâteau, la semaine dernière, elle a connu des difficultés respiratoires qui étaient la conséquence d’un test positif au Covid. Sur les six derniers mois, elle n’a joué que sept matchs dont quatre à l’Open d’Australie. (...)