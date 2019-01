La Belge joue son premier tour dans un grand tableau de Grand Chelem lundi à Melbourne.

A 11h du matin lundi sur le court 19, Ysaline Bonaventure vivra quoi qu’il arrive un des plus grands moments de sa carrière. La 158e joueuse mondiale en découdra ainsi avec l’Américaine Sachia Vickery lors de sa première participation à un grand tableau de Grand Chelem. Forte de ses trois victoires en qualification, elle arrivera en grande confiance face à une adversaire, 123e mondiale, à sa portée.

“C’est un grand bonheur de pouvoir disputer pour la première fois un tournoi du Grand Chelem en simple. Et c’est encore plus particulier de le faire ici en Australie, car c’est mon tournoi préféré. J’ai bénéficié d’un bon tirage au sort. En tout cas, il y avait pire, puisque je pouvais aussi tomber sur Pliskova, Svitolina ou Sharapova. J’espère que je ne serai pas trop stressée, car je n’ai jamais figuré à ce stade.” Vickery, que la Belge n’a encore jamais affrontée sur le grand circuit, a plus d’expérience à ce stade de la compétition.

“Elle a déjà été dans le Top 100 et montré qu’elle savait jouer au tennis en battant Serena Williams l’an dernier à Auckland. C’est un match que je ne vais certainement pas prendre à la légère. Elle a un bon revers et elle défend très bien. Je vais donc devoir être très agressive et la prendre à la gorge dès le début du match. De toute façon, je n’ai rien à perdre. Ce n’est que du bonus !” En jouant libérée, en laissant parler son jeu agressif, Bonaventure a une vraie chance de passer, mais le fait de jouer un premier tour ouvert pourrait aussi jouer des tours à ses nerfs.

L’aide de Yannis Demeroutis, le coach de Steve Darcis, pourrait de nouveau être d’une aide précieuse. Elle a franchi un premier grand cap en s’extirpant des qualifications, mais la voilà déjà en bas d’une encore plus grande marche : entrer dans ce qui reste un club à part, celui des joueuses qui gagnent des matches dans les tableaux principaux des tournois du Grand Chelem. Le potentiel, elle l’a sans aucun doute. Reste à contrôler des émotions qui s’annoncent très fortes.