Fille extrêmement sensible et gentille, Maryna Zanevska joue pour la Belgique depuis sa naturalisation en 2016. Mais c’est à Odessa en Ukraine qu’elle est née et elle vit la période la plus difficile de sa vie. Si la joueuse de 28 ans a déposé ses valises dans notre pays depuis son adolescence, ce n’est pas le cas de sa famille qui est restée en Ukraine sur les bords de la mer Noire, l’un des points névralgiques de l’invasion russe. Depuis presque deux semaines, l’actuelle 68e mondiale est accrochée à son téléphone en attendant des nouvelles de ses proches. Ce qui ne l’empêche pas d’évoquer la situation dans son pays natal avec toute la simplicité qui la caractérise. Mais impossible pour Maryna d’en parler en ligne directe, c’est donc via des messages vocaux, où on ressent toute la tristesse dans sa voix, qu’elle s’exprime.