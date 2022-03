Derrière un David Goffin dont le niveau actuel n’offre aucune garantie de succès, la Belgique aura besoin d’un Zizou Bergs en grande forme pour écarter, vendredi et samedi, la Finlande et rejoindre la phase finale de la Coupe Davis. À quelques jours de ce duel, le Limbourgeois a évoqué son état de forme et ses ambitions pour 2022.