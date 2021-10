Il tombait avec les honneurs au tour suivant face au Russe Karen Khachanov, 17e mondial. La carrière de Zizou Bergs a depuis pris une courbe ascendante. Le droitier de 22 ans a remporté trois tournois Challenger et a été sélectionné pour la première fois en Coupe Davis pour le match en Amérique du Sud, où les Belges ont signé une remontada face à la Bolivie. Il a aussi bondi au classement ATP, pointant à la 186e place mondiale alors que débute le tournoi ATP d'Anvers.

Zizou Bergs sera d'ailleurs le seul joueur belge dans le tableau final du simple messieurs de l'unique tournoi ATP organisé en Belgique, David Gofffin, blessé au genou, ayant prématurément mis un terme à sa saison.

"C'est un peu bizarre en fait parce que j'ai l'habitude de voir David ici, c'est normalement lui la grande star", a déclaré Zizou Bergs à Belga lundi lors de l'animation lançant le tournoi anversois. "Je sens avec les médias qu'il y a un peu plus de pression sur moi. Après, cela ne change pas grand-chose dans le tableau, je reste un joueur invité, avec un ranking plus respectable maintenant".

Zizou Bergs a hérité d'un gros morceau pour son entrée en lice, programmée mardi soir à la Lotto Arena. Il sera opposé au 1er tour au Sud-Africain Lloyd Harris, 32e mondial, qui a atteint les quarts de finale du dernier US Open.

"Je devrai jouer à mon meilleur niveau pour gagner contre Harris. C'est un joueur très fort, il a eu une très belle saison, comme moi mais encore à un autre niveau. Je sais qu'il joue très bien, de manière très agressive. Je sais aussi que je devrai sortir une grosse prestation pour avoir une chance contre lui".

Alors qu'il jouait encore des tournois ITF il y a un an, Zizou Bergs a changé de statut. "J'ai un ranking respectable maintenant. Cela veut dire que j'ai parfois l'opportunité de jouer les qualifications dans des tournois ATP 250. Mais je sais aussi que je dois encore gagner beaucoup de matches sur le circuit Challenger pour monter au classement et ne jouer que des tournois ATP. C'est tout un processus et je dois encore gagner des matches pour cela".