Alexander Zverev s'est violemment tordu la cheville droite et a dû abandonner en plein bras de fer avec Rafael Nadal en demi-finales de Roland-Garros vendredi.

"Ca a l'air d'être une blessure très sérieuse mais les médecins sont encore en train de l'analyser" avait communiqué le joueur vendredi aux alentours de minuit.

Ce samedi, il a posté un message sur Instagram dans lequel il donne plus de détails. "D'après les premiers examens médicaux, il semblerait que plusieurs ligaments latéraux soient rompus dans mon pied droit. Je m'envolerai lundi pour l'Allemagne afin de passer d'autres examens et de déterminer la meilleure et la plus rapide façon de me rétablir."

Alexander Zverev a visiblement été touché par la sympathie dont on fait preuve ses fans. "Je veux remercier tout le monde dans le monde entier pour les gentils messages que j'ai reçus depuis hier. Votre soutien me touche beaucoup en ce moment !", a-t-il ainsi encore déclaré.

Voici l'instant où Alexander Zverev se blesse :