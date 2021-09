Alexander Zverev a attiré la sympathie d’une grande partie du public. Auteur d’un été somptueux, il a surtout séduit par son jeu vitaminé et par sa décontraction lors des conférences de presse. Il n’a pas hésité à s’avancer sur des débats ou des polémiques en laissant parler son cœur tout en glissant des anecdotes.

Sascha a aussi gagné l’amour du public en s’érigeant comme une valeur sûre. Il était attendu en demi-finale. Il a rempli la mission. Il semble, en plus, le mieux armé pour faire sauter le jeu du Serbe.

"Quand on le joue, il faut juste se dire qu’on va devoir jouer du mieux possible", analysait la 4e tête de série. "Si on ne propose pas un jeu parfait, on sait qu’on perdra. On ne peut pas toujours jouer à la perfection. Ceci explique pourquoi il gagne souvent. Face à Novak, le plan, c’est d’aller chercher le match. Il faut dominer les échanges et faire un minimum de fautes directes. Il est le meilleur au monde. Très difficile à battre."

Très difficile certes, mais pas impossible. Le souvenir de Tokyo gonfle la confiance de l’Allemand.

"J’étais mené d’un set et d’un break par le n°1 mondial aux Jeux olympiques. Le retour que j’ai réalisé dans ce match n’est comparable à rien de ce que j’avais vécu. Cette année, Novak semblait invincible dans les grands matches. Personne ne l’avait battu en Grand Chelem. J’ai l’impression que je suis le premier à l’avoir battu sur un grand tournoi. Cette impression vous donne beaucoup d’énergie. Ça m’a porté pour la finale à Tokyo. Ça m’a porté à Cincinnati et j’espère que ça va encore me porter loin."

À commencer par la finale à l’US Open.