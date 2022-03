Les images ont fait le tour de la planète et pas seulement celle qui s’intéresse au tennis. Il y a trois semaines, après une défaite dans un match de double au tournoi d’Acapulco, Alexander Zverev pète les plombs. À plusieurs reprises, l’Allemand frappe avec sa raquette la chaise d’arbitre tout en étant à quelques centimètres de fracasser son outil de travail sur le pied de ce dernier. Présent à Indian Wells, le troisième joueur mondial est revenu sur les événements.

"C’était le pire moment de ma carrière. C’était embarrassant pour moi. Cela l’est toujours, quand je marche dans le vestiaire, etc. Ce n’est pas un sentiment agréable. On fait tous des erreurs. Je suis un être humain. Je peux vous assurer que cela ne se reproduira jamais. J’espère que les gens pourront me pardonner, qu’ils comprendront qu’on subit une grosse pression mentale, qu’il se passe des choses sur le court qu’ils ne voient pas et que nous sommes tous humains. Ce n’est pas facile pour moi en ce moment, mais je mérite que cela ne le soit pas. Je dois faire mieux. Je dois apprendre de cela. Et je dois faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Ça dépend de moi. Je vais essayer de tenir cette promesse faite à moi-même."



(...)