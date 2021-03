Zverev ne voit pas un Miami bradé en 2021. Il y a déjà eu pire dans l’histoire.

Le premier Masters 1000 de l’année est toujours fort attendu. Il y a douze mois, il avait été purement et simplement annulé. Cette année, des voix s’élèvent pour critiquer la pauvreté d’un tableau amputé de quatre des six meilleurs joueurs mondiaux. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem et Roger Federer ont passé leur tour.