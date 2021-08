Le choc des générations a été lancé dès le premier jour. À distance pour le moment. Alexander Zverev n’a pas manqué de comparer l’ex-Big Three avec le futur Big Four. "Nadal et Federer nous manquent", explique l’Allemand Zverev.

"Nous aimerions tous qu’ils jouent pour toujours. À un moment, ils devront prendre leur retraite. Je pense que Medvedev, Tsitsipas, moi-même, Rublev et Berrettini avons déjà eu de grandes batailles. Beaucoup de fans attendent avec impatience nos affrontements. Ces matchs deviendront plus fréquents en demi-finales et en finales de Grand Chelem. Ces matchs seront aussi excitants que les finales des 15 dernières années", expliquait Zverev qui ne veut pas que le futur Big Four soit comparé aux Djokovic, Federer et Nadal. "Nous ne gagnerons pas chacun 20 tournois du Grand Chelem dans les 15 prochaines années. Nous partagerons les titres entre nous."

À New York, la jeune génération devra encore se farcir Novak Djokovic qui est en route pour marquer un peu plus l’histoire. Avant d’arriver à 20 titres, les Medvedev, Tsitsipas et autres Zverev devront déjà débloquer leur compteur.