Citadine dynamique et flexible

La nouvelle Honda e est conçue et façonnée pour la ville. Le châssis et le nouveau moteur électrique ont été spécialement conçus pour ne faire aucun compromis entre dynamisme et maniabilité. La Honda e fonctionne comme avec une boîte automatique avec un rapport fixe qui délivre une accélération instantanée et continue. Sa puissance de 136 ou 154 ch et son couple de 315 Nm, vous offrent une conduite sportive et dynamique. Si nécessaire vous pouvez obtenir encore plus de nerf en activant le mode ‘Sport’. De quoi vous permettre de répondre rapidement à toute situation et parfaitement vous intégrer dans le trafic de la ville. La répartition des masses à 50:50 et un centre de gravité bas vous procureront une excellente tenue de route et un confort de conduite très satisfaisant.

Ce confort de conduite se voit encore amélioré par le système de ‘pédale unique’. Lorsque vous l'activez, vous pourrez contrôler l'allure de la voiture grâce à la seule pédale d’accélérateur. Il vous suffit d’appuyer dessus pour accélérer et de la relâcher pour décélérer et freiner sur le moteur. Fort agréable quand la circulation vous force à constamment adapter votre vitesse et une façon hyper simple de récupérer un peu d’énergie pour le moteur.

Honorant son image de parfaite citadine, la Honda e est compacte et extrêmement facile à manœuvrer et garer. Son rayon de braquage d’à peine 4,3 m la rend très maniable même dans les plus petites rues de la ville. En cas de besoin vous pourrez aussi à tout moment vous faire assister par la fonction Honda Parking Pilot pour réaliser les manœuvres les plus complexes.

La circulation en ville ne sera plus jamais un cauchemar, ou du moins ce ne sera plus jamais dû à votre véhicule.

Recharge puissante et sans soucis

L’Honda e se ‘nourrit’ d'une batterie lithium-ion compacte de 35,5 kWh maintenue à une température optimale par un système intelligent afin de maximiser ses performances. Chargée à 100% elle vous donne une autonomie d’environ 200 km, amplement suffisant pour faire tous vos déplacements journaliers. Une petite recharge nocturne et ça repart. Connecté à une borne de recharge, il vous faudra quelque 4 heures pour ‘faire le plein’. On espère que vos nuits habituelles font plus que ça. Si nécessaire il est même possible de recharger 80% de la batterie en une demi-heure avec un superchargeur. Moins de temps qu'il n'en faut pour charger un smartphone.

La recharge de votre Honda e se fait en plus sans effort grâce à son point de charge positionné au centre du capot. Vous y accédez facilement de chaque côté et il s'éclaire lors de l'utilisation. Un verrou de sécurité vient garantir que le câble d'alimentation ne peut être retiré pendant la recharge. Tout pour garantir qu’une recharge puisse se faire en toute facilité et tranquillité, sans que vous ne deviez rester dans les environs immédiats du véhicule. Elle risque d’attirer des regards envieux pendant qu’elle recharge ses batteries, mais ça n’ira pas plus loin. On détourne son regard pour ‘un beau châssis’, c’est normal, et elle a des formes parfaites.

Un design simple, contemporain et élégant…

…avec un brin de nostalgie. La Honda e a bel et bien un petit air de famille pour qui sait y prêter attention. Ne retrouve-t-on pas les lignes mythiques de l'icône de la marque… la Civic des années ’70 ? Remasterisée avec toutefois beaucoup de goût et de savoir-faire.

L'intégration des fonctionnalités externes est la clé de son design simple et élégant. Par exemple, les phares, le radar et la caméra multi-vues sont contenus dans un seul et même panneau. Deux caméras compactes haute définition, remplacent les rétroviseurs extérieurs conventionnels. Vous n’aurez plus jamais à vous soucier de l’éventuel passage dévastateur d’un tram ou de cyclistes en vous garant. Enfin, son spectaculaire toit panoramique forme la cerise sur le gâteau vous offrant une luminosité et un sentiment de liberté extrême.

Comme dans un fauteuil

En même temps, l’intérieur calme, spacieux et contemporain vous accueille vous et vos passagers comme dans votre salon. Matériaux raffinés, spots LED judicieusement positionnés pour un éclairage accueillant, espaces de rangement bien pensés, portes USB pour tout le monde et tableau de bord entièrement digital et personnalisable, tout cela pour un confort ultime vous isolant un peu de l'effervescence de la ville.

Le tableau de bord numérique pleine largeur est composé de cinq écrans. Il vous tient informé, vous divertit et est toujours connecté grâce à une gamme d'applications et de services intelligents. Deux écrans indépendants permettent également au conducteur et aux passagers de facilement partager et échanger des informations. Ainsi un passager peut introduire une destination dans le GPS depuis son écran afin que le conducteur puisse garder toute son attention à la conduite. Mais tout ne doit pas toujours être fonctionnel… vous pouvez aussi simplement personnaliser les écrans avec, par exemple, vos photos préférées...

Vous ne pouvez que tomber sous le charme de cette nouvelle Honda et si vous hésitez encore, l’animation que vous réservent les phares pour vous accueillir lorsque vous déverrouillez la voiture finira certainement de vous convaincre.