L’offre

A l’achat d’un séjour « tout compris » entre le 9 et le 30 avril 2022, le forfait de ski Les Arcs/Peisey-Vallandry (et Paradiski avec le pack Essentiel) + la location du matériel de glisse d'un enfant de moins de 12 ans sont offerts pour 2 forfaits et 2 locations adultes achetés. Il est aussi possible de se limiter uniquement aux forfaits si vous avez déjà votre matériel.

Les bonus

- Les forfaits de ski adultes et enfants supplémentaires sont également à tarif réduit.

- Votre pack matériel de glisse à partir de 85€ pour la gamme débutant (105€ gamme skieur confirmé et 125€ gamme skieur expert).

- Les tarifs les plus bas des périodes de vacances pour votre location d'appartement, hébergement haut de gamme ou séjour en hôtel.

- De nombreuses animations : démonstrations de slackline et highline, Feel good Village, course relais Ski 2 Bike, chiens de traineau…

- Les avantages du pack Essentiel : une demi-journée de ski gratuite à votre arrivée, files rapides, 50% de réduction sur le coupe-file de l’Aiguille Rouge, la tyrolienne, la luge à Arc 1800 et Arc 2000 ainsi que les First Tracks (première descente avant l’ouverture du domaine), accès gratuit à la descente aux lampions et à la piscine d’Arc 1800, sans oublier des avantages chez de nombreux partenaires.

Offre soumise à conditions. Infos et réservations sur la page dédiée sur www.lesarcs-reservation.com.

