Le long de l’eau, dans le pittoresque lieu-dit de Chairière, à Vresse-sur-Semois, se love l’hostellerie Le Charme de la Semois. Une parenthèse enchantée pour qui veut profiter du calme et de la beauté de la nature environnante.

Tout est dans le nom de cette hostellerie nichée au cœur de la si charmante vallée de la Semois… Le Charme de la Semois séduit par sa situation d’abord, en bordure du cours d’eau, par la gentillesse et la disponibilité de son personnel et de ses propriétaires ensuite, et par la multitude d’activités diverses et variées à faire dans les environs, enfin.

À la tête de cet établissement, on retrouve Jane Varvenne et Dimitri Everard.

Quand ils l’ont repris en 1998, le bâtiment était à l’abandon. En trois mois d’intenses travaux, le couple a tout rénové et réaménagé, pour redonner ses lettres de noblesse à cet hôtel vieux de 100 ans. Et c’est une réussite.

©VISITWallonia

DÉTENTE, SPORT ET NATURE

Seul hôtel de la région disposant de chambres donnant directement sur la Semois, les visiteurs peuvent profiter de suites au rez-de-chaussée, équipées d’un bain à bulles, parfaitement accessibles pour les personnes à mobilité réduite, avec terrasse privative et vue sur le magnifique paysage.

Petit (gros) plus de l’établissement : les chiens sont les bienvenus, pour de belles randonnées avec leurs maîtres au programme.

Décoré avec goût, et disposant de tout le confort nécessaire, le Charme de la Semois constitue sans conteste un point de chute idéal pour visiter cette si riche région.

À quelques minutes à pied seulement de l’hostellerie, les visiteurs peuvent louer un kayak et arpenter la vallée au fil de l’eau, ou simplement se prélasser sur la terrasse extérieure du restaurant, ou piquer une tête dans la piscine quand la météo le permet.

Les sportifs et surtout vététistes aguerris apprécient, eux, particulièrement la proximité de l’hostellerie avec le Trail Center de Bouillon. 42 km de tracé, avec différents niveaux de difficulté, entièrement dédiés aux VTT, et qui traversent tous les villages du pays de Bouillon. Ville qui vaut aussi le coup de s’y arrêter…

UNE CUISINE GOURMANDE

Les amateurs de bonne chair ne seront pas déçus non plus. Le restaurant de l’hôtel propose une cuisine gourmande et traditionnelle, qui fait la part belle aux produits de qualité et de saison et met en valeur les incontournables régionaux. Aux commandes des fourneaux, on retrouve le chef et propriétaire du restaurant, Dimitri. Il est accompagné, entre autres, de Bryan, fils du couple et second de cuisine, déjà prêt à prendre la relève de l’établissement.

« On propose des menus et des plats à la carte, ainsi qu’un lunch, le midi, du lundi au samedi. Et on a obtenu le Bib Gourmand en 2013 », se réjouit Dimitri.

Si les clients décident de faire l’impasse sur le restaurant du Charme de la Semois, ils pourront se régaler au buffet du petit-déjeuner qui présente un très large choix de produits, sucrés et salés, pour satisfaire tous les palais. Y compris les plus exigeants.

Jane et Dimitri sont aussi ambassadeurs d’Orval, la bière de la région, depuis 22 ans. Il va sans dire qu’ils se feront un plaisir de vous faire déguster le délicieux breuvage. De son côté, le chef de salle, Frédérick Trussy, vous partagera avec joie toutes ses bonnes adresses dans la région, que ce soit pour manger, boire un verre ou trouver l’activité parfaite de la journée.