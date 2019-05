Vous souhaitez vivre des moments magiques ? Efteling, le parc à thème inspiré de l'univers des contes et légendes, a été désigné par les Belges comme le meilleur parc d’attraction des Pays-Bas et de Belgique.

Le grand gagnant 2019 des Diamond Theme Park Awards !

Les Diamond Themepark Awards, récompenses réservées aux parcs animaliers et à thèmes du Benelux, sont basés sur un sondage en ligne annuel sur les parcs à thème et zoos belges et néerlandais. Et ce sont plus de 46.000 amoureux des parcs d’attractions qui votent. Avec huit récompenses décrochées, le Parc Efteling a ainsi remporté le plus grand nombre de prix dont celui du « meilleur parc des Pays-Bas et de Belgique » et du « meilleur parc pour les enfants ». Au niveau européen, le parc a aussi obtenu la deuxième place dans les catégories « meilleure attraction » (pour Symbolica - inaugurée en 2017) et « meilleure nuitée d'Europe » et la troisième place dans la catégorie « meilleur parc à thème d'Europe ». Efteling est vraiment un parc d’attraction adapté à toute la famille. Que l'on soit enfant ou adulte, adepte des sensations fortes ou non, tout le monde y trouve son bonheur.

© Parc Efteling



Royaume et personnages de féérie

Deux jours ne sont pas de trop pour découvrir tous les recoins de cet univers enchanteur. Pour Stéphanie (Rochefort), partie avec sa fille Emma, « il règne à Efteling une atmosphère envoûtante et singulière. C'est très grand, fleuri et boisé. On y respire. Petit plus non négligeable, le personnel est chaleureux et courtois et il se donne la peine de nous parler en français ». Pour l’anniversaire de Mathis, 3 ans, Marie (Mons) a elle aussi emmené toute sa petite famille au Parc Efteling « Nous y avons passé un merveilleux séjour. Ce parc est splendide et tout le monde y trouve son compte : il y a beaucoup de fleurs pour maman, des carrousels féériques pour les enfants et à manger pour papa ! Le souci du bien-être est omniprésent, avec des toilettes partout, des zones poussettes, des bancs, de l'ombre et des points d’eau. On peut même pique-niquer sur les pelouses, ce qui nous a donné l’occasion de voir un écureuil tout mignon s’approcher de nous. Nous n’en retenons que du bon ! »

Des sensations fortes garanties

Au Parc Efteling, les adolescents comme les amateurs de sensations y trouvent aussi leur compte. « J'y suis allée il y a 3 ans avec mon petit ami et on avait adoré. Cette année, c’était encore mieux ! », commente Maya (Bousval). Au niveau des attractions, il y en a vraiment pour tous les goûts. Le Baron 1898, Joris en de Draak, le Bobsleigh, le Python et le Vogel Rok sont mes attractions préférées, et celles qui garantissent des frissons. Et puis, il y a le Symbolica qui est un véritable bijou. C’est sans doute un des plus beaux darkride que j'ai pu voir dans un parc. C'est très bien réalisé, les décors sont somptueux et ils ne se limitent pas à de simples écrans comme dans beaucoup de nouvelles attractions dans certains parcs ».

Encore mieux que prévu …

Pour Pierre (Bruxelles), le séjour de 3 jours et 2 nuits avec ses petits-enfants a été un vrai retour aux sources. « J‘y suis allé il y a 40 ans et l'esprit authentique a été conservé au-delà de mes espérances. Mes souvenirs me sont revenus au fur et à mesure de la visite. C'est un véritable conte de fées et les attractions, récentes pour la plupart, sont très bien entretenues. Nous avons logé au Bosrijk (appartement à Landhuis) et les prestations et services sont de grande qualité, dans un bon rapport qualité/prix pour les restaurants. Et mes petits-enfants parlent encore du ‘Polles Keuken’ qui sert des crêpes locales avec des cerises chaudes délicieuses ».

Le Parc Efteling est situé juste à la frontière belgo-hollandaise, à proximité de Breda, à une heure et demie de route de Bruxelles. Il est ouvert chaque jour de l'année. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de quatre ans. Le parc est également adapté aux personnes à mobilité réduite. Outre le parc d’attractions, Efteling comprend également l'Hôtel Efteling, les villages de vacances Efteling Bosrijk et Efteling Loonsche Land, le Théâtre Efteling et le Golf Efteling.

