Khaled Khattab, condamné pour terrorisme en Belgique à une peine de sept ans de prison en mai 2016, a réussi à quitter le pays au nez et à la barbe des autorités belges, en fin d’année dernière, a appris La DH de source proche du dossier. Contacté, le parquet fédéral confirme les faits. Son porte-parole, Eric Van der Sijpt, ajoute : "Nous avons appris il y a quelques semaines que cet homme a été arrêté en Turquie. Une demande d’extradition a été faite par la Belgique mais M. Khattab serait aujourd’hui poursuivi pour terrorisme en Turquie."

Ami de Laachraoui

Voilà donc la principale question : comment est-il possible qu’un homme tel que Khattab, lourdement condamné pour terrorisme, parti un an en Syrie pour y combattre, ami de Najim Laachraoui, artificier des attentats de Paris et kamikaze de Zaventem, a pu quitter la Belgique en 2016 ?

Eric Van der Sijpt regrette que "le tribunal correctionnel n’ait pas prononcé d’arrestation immédiate" comme le parquet fédéral l’avait demandé à l’audience. Entre-temps, Khattab a fait appel et a pu quitter le pays avant son second procès, sans avoir été stoppé par les autorités. À un moment où plus aucun Belge n’était censé avoir réussi à quitter le pays, selon les chiffres donnés par l’Ocam.

Colocataire de Jejoen Bontinck

Khaled Kattab alias Khalid le boss ou Abou Salaheddine , est né le 20 juillet 1990 à Uccle. Il a la double nationalité belge et syrienne. Il vivait à Auderghem avant de partir pour la Syrie, le 21 février 2013, au départ de Zaventem, sans en prévenir sa famille.





