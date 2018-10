Une délégation des sections jeunes des syndicats a été reçue par les ministres Bacquelaine et Peeters mardi matin en marge de la manifestation du front commun contre la réforme des pensions. "Nous avons été entendus, mais pas écoutés", résume Antigona Asaj de la CGSLB. Kris Peeters, vice-Premier en charge de l'Emploi, et Daniel Bacquelaine, qui détient le maroquin des Pensions, se sont entretenus une grosse demi-heure avec les représentants jeunesse des trois grands syndicats nationaux. Si l'échange a été qualifié de constructif par les différents représentants syndicaux, il n'a pas débouché sur une avancée significative.

Les délégués se sont dits inquiets de l'impact de la réforme, qui fixe notamment l'âge de la pension légale à 67 ans et durcit le recours aux RCC, sur les futures générations. "Il s'agit d'une absurdité: on veut faire travailler nos parents et nos grands-parents plus longtemps, alors qu'il y a des milliers de jeunes qui cherchent un emploi", fait valoir Nel Van Slijpe de la CSC.

Inquiets de l'allongement des carrières, les représentants ont notamment proposé de valoriser les années de jobs étudiants dans le calcul de la pension. "Mais cela n'est pas possible en raison des réductions de cotisations sociales sous ce régime, nous a-t-on rétorqué", explique Catherine Opalinski de la FGTB.

Les jeunes délégués ont également souligné que cette réforme était illégitime à leurs yeux, étant donné qu'elle ne figurait pas dans les programmes électoraux des partis avant le scrutin de 2014.

Par communiqué de presse, le cabinet Bacquelaine indique que l'objectif de la réforme est justement d'offrir "des pensions décentes à un âge raisonnable". Déplorant l'apathie de ses prédécesseurs pour prendre le problème à bras-le-corps, M. Bacquelaine martèle qu'"il n'est plus question de mener la politique de l'autruche comme ce fut le cas durant de trop nombreuses années en matière de pension".