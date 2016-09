Caterpillar: Voici les trois raisons qui ont poussé à la fermeture de Gosselies

Economie

Alors qu’elle vient de sceller le sort de près de 2.200 personnes, on pourrait s’attendre à voir la direction de Caterpillar justifier cette décision pour une comptabilité dans le rouge menaçant des dizaines de milliers d’emplois dans le monde.

Et bien non, malgré une fermeture qui va jeter de nombreuses familles dans la précarité, Caterpillar est une entreprise qui, financièrement, est bénéficiaire, tant au niveau belge qu’international.

Rien que pour l’année 2015, le site gosselien a été capable d’engranger plusieurs millions d’euros de bénéfices. Sans parler des 201 millions de bénéfices cumulés amassés ces dernières années.

Un bilan positif notamment obtenu grâce à plusieurs aides fiscales. "Cette entreprise a profité de tous les avantages fiscaux offerts par ce pays aux multinationales. Elle a été une des premières à profiter des centres de coordination dans les années 80. Elle dispose d’un bénéfice cumulé de 201 millions d’euros au niveau belge. Sur ces bénéfices cumulés, elle a profité des intérêts notionnels à concurrence d’un montant de 61 millions d’euros" , peste Germain Mugemangango, le président du PTB carolo. "Dans les années 80, Caterpillar a construit une société, Caterpillar Group Service, pour faire profiter tout le groupe du régime des centres de coordination et des intérêts notionnels qui ont suivi ces centres. En 2002, ce centre payait 1,06 % d’impôt. En 2015, sur un bénéfice de 4 millions d’euros, cette société a payé 190.000 euros d’impôt. Soit un taux de 4,6 %" , insiste l’homme, outré.

Ce qui fait d’autant plus grincer des dents, c’est la politique du groupe à l’égard de ses actionnaires. Même si au niveau de sa comptabilité mondiale on peut constater qu’il y a depuis des années une baisse du chiffre d’affaires, on note également une hausse continue des dividendes payés aux actionnaires. "C’est ainsi qu’en 2014, cette multinationale a versé 1,6 milliard de dollars à ses actionnaires au même moment où la direction annonçait le licenciement de 10.000 personnes dans le monde. Un actionnaire comme Bill Gates a par exemple reçu 30 millions de dollars de dividendes. D’un côté on licencie et de l’autre on engraisse les millionnaires."

Les trois raisons qui ont poussé à la fermeture de Gosselies

Trop grand, trop cher

Mark Thompson, le directeur financier de la multinationale américaine, a précisé, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue hier, que l’une des raisons de la fermeture du site Caterpillar de Gosselies est sa taille. "Le site est beaucoup trop grand. Il nous coûte trop cher, que ce soit en entretien ou en main-d’œuvre" , a-t-il expliqué. Il faut dire que l’usine s’étend sur près de 10 hectares et emploie près de 2.000 travailleurs.





La surcapacité du site

Selon son directeur financier, Caterpillar a enregistré ces dernières années une très grosse baisse de son chiffre d’affaires, il serait passé de 60 milliards de dollars en 2012 à 40 en 2016. "Cela fait quatre années consécutives que nous perdons de l’argent, c’est historique" , a précisé Mark Thompson. La demande de la part des clients a donc fortement baissé et le site de Gosselies, trop grand, a une capacité trop élevée. Cette dernière avait déjà été réduite. Selon les travailleurs, l’usine sortait 8.500 machines en 2007, contre 2.500 aujourd’hui.





La possibilité de travailler pareil, mais ailleurs

Le site de Gosselies semble être devenu une vraie épine dans le pied de la maison mère. À tel point que des études ont été menées en interne : le couperet est tombé pour l’usine carolo, l’entreprise peut faire exécuter les mêmes tâches ailleurs, "sans investissements importants" , selon le directeur financier. Le choix s’est porté sur le site de Grenoble, en France. Il reprendra une partie des activités de Gosselies alors qu’une autre sera transférée en Asie. Le choix de Grenoble, pour la marque, est justifié par l’envie de rester proche de ses clients européens.