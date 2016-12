Les décès récents de George Michael, Carrie Fisher et Claude Gensac l'ont encore prouvé: 2016 a été une année plutôt meurtrière pour les stars belges et internationales. Aucun domaine n'a été épargné et chacun a donné un lourd tribut: la musique, le cinéma, l'art, le sport, la télévision, la politique... tous des domaines dans lesquels des pointures ont tiré leur révérence. Certaines à un âge déjà avancé, d'autres bien trop tôt.





Prince, David Bowie, Toots Thielemans, Carrie Fisher, Antoine Demoitié, Johann Cruyff, Mohamed Ali,... la liste est longue et loin d'être exhaustive. Petite piqûre de rappel via notre vidéo ci-dessus.