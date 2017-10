Si vous avez récemment souhaité connaître le nombre de buts inscrits cette saison par Edin Dzeko (que les Diables ont affronté samedi soir en Bosnie), les années de gloire de l’impressionnisme, l’histoire de la Catalogne ou les derniers films de Vanessa Paradis, vous avez probablement fait comme des millions d’internautes : vous avez surfé sur Wikipédia.

Et comme des millions d’internautes, vous n’avez pas pu louper le message, plutôt agressif cette année, que réserve le portail à ses visiteurs tout dernièrement - et une fois par an. Un appel au don, insistant sur le fait que Wikipedia a besoin de vous pour subsister.

Mais tiens, dans le fond du fond, pourquoi donc Wikipedia, qui est peut-être ce que le web collaboratif a fait de mieux, a-t-il à ce point besoin d’argent ? Pour bien le comprendre, on a posé la question à Geert Van Pamel, 58 ans, président de Wikimedia Belgique.

Parce que non , Wikipedia n’est pas qu’un concept abstrait et hors-sol que chaque internaute construit et déconstruit bloc après bloc façon Minecraft : comme nous dit Geert, "il y a aussi des gens derrière !" De fait, la fondation Wikimedia emploie plus de 200 personnes, dispose d’un siège à San Francisco, etc.

"Il faut bien comprendre une chose", nous dit Geert, qui est donc le président non rémunéré du chapitre belge de Wikimedia - qui en compte une quarantaine. "Si demain, plus aucun internaute ne verse d’argent, Wikipedia est mort. Et tout ce qui gravite autour - Wiktionnary, Wikibooks, etc. - avec. Le don moyen est d’une dizaine d’euros. Bien sûr, certains donnent plus. Mais si chaque internaute nous consultant régulièrement donnait un euro, soit moins que le prix d’un café, Wikipedia pourrait prospérer sereinement. Parce qu’il est hors de question qu’un jour la publicité nous finance : nous tenons plus que tout à notre indépendance et à notre neutralité, par conséquent les dons sont les seuls moyens pour nous de lever des fonds."

C’est que le budget de fonctionnement Wikipedia est du genre glouton. "Il tourne autour des 60 millions de dollars. Dont plus de 10 millions uniquement pour les serveurs." Coûts techniques, juridiques, administratifs, budget de communication… 5 millions sont ainsi dévolus à la promotion de Wikipedia. "Organisations de symposiums, partenariats avec des bibliothèques ou des musées,… C’est à cela que sert Wikimedia et c’est ce que fait Wikimedia Belgique dans notre pays. Tous les membres sont bien entendu bénévoles", nous précise Geert, ingénieur chez Proximus.

Bénévoles et passionnés : "nous sommes par ailleurs tous modérateurs et… de grands curieux. J’ai de l’intérêt pour les arts, les sciences, la médecine… et je suis de ceux qui considèrent qu’une connaissance n’a de sens que si elle est partagée avec le plus grand nombre. Quel intérêt de concentrer le savoir dans un tout petit club ?"