On passe plus de temps au travail qu’en famille. Mieux vaut donc bien s’entendre avec ses collègues. Et pour nouer des contacts positifs, c’est souvent en dehors du bureau que cela se joue. Pas facile à concilier avec une vie de famille, comme en attestent les résultats d’une enquête menée par le bureau de recrutement Page Personnel. En effet, alors que six personnes sur 10 (59 %) des moins de 35 ans socialisent avec leurs collègues, notamment via des afterworks ou des activités extraprofessionnelles, ils ne sont que 33 % à y participer chez les plus de 35 ans.

"Quand vous sentez que vous faites partie d’un groupe, vous avez un sentiment d’appartenance et vous l’entretenez, notamment par l’organisation d’événements, selon Olivier Dufour, Executive Director de Page Personnel. On voit d’ailleurs que les employés n’hésitent pas à créer un canal de communication interne uniquement dédié à ça. Si on favorise la performance individuelle, on exacerbe les concurrences, et les comportements seront plus individualistes. En ce qui concerne le sentiment d’amitié, on peut se poser la question de ce qu’est un ami mais on constate que les travailleurs aiment passer du temps ‘extraprofessionnel’ avec leurs collègues. Par exemple, nombreux sont ceux et celles qui pratiquent un sport avec un(e) collègue."

D’après l’étude de Page Personnel, la quasi-totalité des répondants (99 %) affirment qu’une relation positive avec leurs collègues est primordiale pour eux. Trois quarts des travailleurs (76 %) estiment également qu’avoir une excellente relation avec leurs collègues leur permet de bénéficier d’une meilleure productivité. Une personne sur deux (53 %) considère même son ou ses collègues comme ami(s) avec qui on peut passer du temps en dehors du lieu de travail.

Passer du temps avec ses collègues en dehors du boulot est une réalité pour 56 % des sondés. Et 40 % se réunissent même régulièrement avec leurs collègues juste après le travail pour décompresser et parler de choses dont ils n’ont pas le temps de parler au bureau. Plus étonnant, près d’une personne sur 10 passe des week-ends avec un ou plusieurs de ses collègues, nouant de réelles amitiés.

Cela se complique cependant lorsque l’on fonde une famille. En effet, alors que 59 % des moins de 35 ans socialisent avec leurs collègues, le fait d’avoir des enfants crée une certaine distance car ils ne sont plus que 33 % à pouvoir encore consacrer du temps à leurs collègues en dehors du bureau passé 35 ans.

"Quand vous avez entre 25 et 35 ans, votre centre de gravité tourne beaucoup autour du travail car c’est la chose qui occupe le plus vos journées", ajoute Olivier Dufour. "Vous débutez généralement votre carrière professionnelle et vous avez votre premier enfant aux alentours de 30-35 ans. L’arrivée d’un enfant entraîne forcément un changement des priorités et entraîne également une plus grande responsabilité. Cette modification des priorités amène logiquement à une socialisation au bureau moins forte. Ensuite, vers 50 ans, on constate un retour de cette socialisation car les enfants ont grandi et sont plus autonomes."