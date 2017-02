Pour cette brique unique, mais le collectionneur a déboursé la bagatelle de... 18.498 euros. "Outre la valeur de l'or estimée à 2.000 euros, c'est la pièce de Lego qui est précieuse aux yeux des collectionneurs. Entre 1978 et 1981, Lego a distribué ces pièces de Lego en or à une nombre limité de partenaires et collaborateurs qui travaillaient pour la firme depuis 25 ans", explique Catawiki dans un communiqué envoyé aux rédactions.

Ainsi, il existerait moins de 10 exemplaires de cette brique en or massif 14 carats. Elle appartenait au neveu d'un partenaire italien de la marque de jeux Lego. Il l'aurait reçu en cadeau pour sa contribution active à l'expansion du marché de Lego sur le sol italien.

Ajoutons que l'enchère s'est emballée, car elle a débuté à... 1.000 petits euros !