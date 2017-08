Si vous vous êtes récemment rendus dans un cinéma belge ou avez simplement allumé votre téléviseur, vous n’avez pas pu passer à côté des nouveaux spots publicitaires de Fanta. Ceux-ci ont d’ailleurs une particularité qui a dû retenir l’attention des plus internautes : l’apparition de plusieurs influençeurs belges.

Pour lancer ses nouveaux goûts, la marque distribuée par The Coca-cola Company, qui a changé de look cette année, a, en effet, fait appel à des Youtubeurs belges très suivis comme, par exemple, Lufy de la chaîne Lufy Makes you up et son compagnon Enzo (Lufy&Enzo sur Youtube) "C’est la première fois que je tourne dans une pub télé, donc c’est un peu le stress… Mais, je suis quand même très excitée", explique la jeune Montoise dans une vidéo faisant vivre à ses followers les coulisses du tournage du spot publicitaire coloré et pétillant. Alors vers quel goût votre cœur balance-t-il ? Pink Pomelo, Orange, Lemon ou Exotic ?

Le Liégeois Simon Herck a, lui aussi, été approché par la marque adorée des adolescents dans le cadre de la campagne FantaxMe. Via un spot publicitaire, le jeune Youtubeur, qui s’est également fait remarquer dans The Voice Belgique, proposait aux adolescents, de 16 ans ou plus, de décrocher un job d’été chez Fanta (locaux de Coca-Cola à Anderlecht), et plus précisément celui de PDG de la marque du 16 au 29 août prochains. "Le tournage a pris plus ou moins cinq heures. Ça m’a vraiment plu de le faire. J’ai sorti la cravate et fait semblant d’être le big boss de chez Fanta", nous raconte le jeune homme de 19 ans qui, bouteille à la main, a invité les adolescents à "prendre le contrôle de Fanta" en se rendant sur le site belge de la marque.

Pour décrocher le job, rien de plus simple. Il suffisait d’envoyer "une vidéo publicitaire originale et convaincante" dans laquelle la marque était mise en avant, et la publier sur les réseaux sociaux. "Les deux candidats gagnants (un en Communauté française de Belgique et un en communauté flamande de Belgique, ndlr.) ont été sélectionnés selon plusieurs critères : les compétences sur les réseaux sociaux, le fun du contenu de la vidéo, la créativité, la disponibilité, la motivation et, enfin, les compétences en matière de communication", nous explique l’équipe Fanta.

Du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est le jeune Marwan, Schaerbeekois de 17 ans fraîchement diplômé, qui a remporté le job d’été. "Mardi dernier, je pensais recevoir chez moi le colis Fanta que tous les participants au concours allaient recevoir. J’ai finalement été surpris de voir Simon Herck en face de chez moi ! Il m’a appris que j’avais gagné le fameux concour s, nous raconte le gagnant francophone qui a déjà eu un bref résumé des tâches qui l’attendent dans les jours qui viennent. "On m’a dit que j’allais alimenter les réseaux sociaux, visiter l’usine de Fanta ou encore participer aux différentes réunions marketing en ce qui concerne la fête d’Halloween… J’ai hâte !" Fanta, une marque définitivement adorée des adolescents !