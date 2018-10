: une biographie très classique de Freddie Mercury, le leader de Queen qui aimait tant innover et expérimenter.Musicalement, rien à redire, c’est grandiose. Le son est parfait, les reconstitutions impressionnantes, les chorégraphies et tenues d’une grande fidélité. Les versions live de "Bohemian Rhapsody" ou de "Love of my Life"donnent d’ailleurs le frisson.Mais aussi : "Cold War" et "En liberté!"