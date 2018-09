Si Sara de Paduwa s’est faite plus rare ces derniers jours sur la RTBF, c’est pour une bonne raison. L’animatrice au sourire pétillant est, depuis vendredi dernier, en train d’enregistrer les numéros des Associés, nouveau jeu télé qui démarrera lundi prochain sur La Une.

Invités dans les coulisses de ce nouveau rendez-vous, nous avons désormais une idée de ce que les téléspectateurs verront à l’écran. Installé dans le même studio que celui utilisé par The Voice Belgique, le plateau est de forme ronde et de couleurs bleue et mauve. Cinq pupitres équipés de deux écrans l’encerclent. À l’extrême nord, placé devant un grand écran, celui de Sara de Paduwa, aux autres endroits, ceux des candidats. Le public trouve également sa place aux abords du plateau, non loin des candidats participants.

© DR



Nagui sur La Une

L’arrivée des Associés sur La Une ne s’est pas faite sans changements. Diffusé à 17 h 30, le jeu télévisé se plaçait en face à face avec un autre divertissement fort de La Deux, le fameux Tout le monde veut prendre sa place. Une situation qui n’arrange pas la RTBF. Cette dernière a donc procédé à une légère refonte de ses après-midi à partir de lundi prochain. L’émission phare de Nagui quitte donc La Deux pour remplacer le téléfilm de La Une (aux environs de 16 heures), qui prend, quant à lui, la tranche de Tout le monde veut prendre sa place sur la deuxième chaîne.

Éjectée par L es Associés, l’ ém ission de Sophie Davant, Affaire conclue bascule à 14 h 30, du lundi au vendredi. Le programme Moi, bourgmestre, diffusé en vue des élections communales, prendra, quant à lui, place à 13 h 30, soit juste après le JT, du 24 septembre au 12 octobre prochains.