Il a sans doute fallu trois camions pour enlever l’engin d’une valeur de 40.000 euros.

Un vol « hors normes » a été commis dans la nuit de mercredi à jeudi, sur un chantier de la rue du Mayeuris à Mont-sur-Marchienne.

Et pour cause : c’est une grue de plusieurs tonnes et de 20 mètres de haut qui a été emportée ! Les auteurs étaient visiblement bien équipés puisqu’il a sans doute fallu trois camions pour embarquer l’engin, d’une portance de 40 mètres. Mais plus c’est gros, plus ça marche ! Les voleurs ont réussi à quitter les lieux avec la grue, sans qu’aucun témoin ne s’en aperçoive.

Pour l’entreprise lésée, le préjudice est important puisqu’on évalue la perte à environ 40.000 euros. A quoi l’engin va-t-il servir ? Probablement à être revendu. Bref, si vous voyez une grue sur un site de seconde main, n’hésitez pas à appeler la police !