, sourit le médian de Burnley, opéré le 5 février au cartilage du genou.

Vous ne voulez pas grossir afin de maintenir une chance d’aller à la Coupe du Monde ?

"Non. Je me focalise sur ma rééducation et sur la reprise des entraînements avec Burnley. Je sais que j’ai très peu de chances d’aller au Mondial."

Vous parliez de 5 %, il y a peu.

"Allez, disons 6 à 7 %, maintenant. Je suis un peu en avance sur mon programme. Mais je ne forcerai pas mon corps, comme je le faisais avant. Notamment quand je me suis fracturé le pied, ou après des déchirures musculaires. Je veux jouer jusqu’à mes 35 ans. Je ne brûle donc pas les étapes."



(...)