Massimo Bruno signe ce mardi à Anderlecht !

Anderlecht

Après Nicolae Stanciu, c’est Massimo Bruno (bientôt 23 ans) qui va passer ses tests médicaux et signer son contrat. Il s’agit d’un prêt pour un an avec une option d’achat.

Après son match de dimanche soir avec Leipzig à Hoffenheim (il est monté au jeu à la 86e), Bruno est rentré en Belgique… en voiture. Vu qu’il s’agit d’un trajet de 700 kilomètres, les tests médicaux ont été reportés d’un jour, à ce mardi.

Bruno est soulagé de quitter le football de D2 allemande, qui ne correspondait pas à son profil. Massimo aime le jeu offensif, mais jouait dans une équipe plutôt défensive, où l’aspect physique était prépondérant.

En deux saisons (une au Red Bull Salsbourg et une à Leipzig), il a surtout perdu son temps sur le banc, mais est devenu beaucoup plus mature et musclé. Bruno est encore toujours ce joueur de flanc rapide, mais est devenu plus costaud et puissant.

Et surtout : il a une énorme envie de rejouer au foot pour le club de son cœur. Le fait que Roger Vanden Stock ait lui-même insisté pour que la transaction se fasse lui a fait un énorme plaisir. Contrairement à d’autres garçons qui ont quitté le club, il était parti en bons termes avec la direction et les supporters. En tant qu’ailier, il avait marqué 23 buts en deux saisons, toutes compétitions confondues.