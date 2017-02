C'est très exactement un 14 février 1892 que le matricule 4 a été créé. Le jour des amoureux, et ce n'est sans doute pas un hasard, tant son histoire a été marquée par la passion, les joies et les peines.

Un périple qui a débuté au Parc de la Boverie pour les Sang et Marine, qui ont également fait partie des membres fondateurs de l'Union Belge en 1895, avant de devenir le tout premier club champion de Belgique, en 1896 !

Le RFC Liège allait en remporter quatre autres, avec une période de gloire dans les années '50, deux titres étant conquis consécutivement, en 1952 et 1953.





C'est à Rocourt, dans son vaisseau du stade vélodrome, que le club, qui compte plusieurs autres sections, prit sa véritable dimension, avant de connaître les affres d'une lente descente aux enfers, à la suite de la destruction de sa maison. Contraint de quitter les hauteurs de Liège, le matricule 4 trouva alors refuge à Buraufosse et continua à exister sous le nom du Royal Tilleur Football Club Liégeois, mais dut évoluer en D3.

Quelques années plus tôt, en 1990, l'Old Club avait pourtant remporté la seule Coupe de Belgique de son histoire, face au Germinal Ekeren.

Après avoir passé cinquante années sans interruption au plus haut niveau du football belge, le club principautaire va connaître de longues années de vaches maigres, partagé entre des déboires financiers et des déménagements successifs. En 2008, il remporte le titre en D3, mais sans parvenir à confirmer par la suite.





Depuis deux ans maintenant, il est revenu chez lui, à Rocourt, dans un nouveau stade temporaire et évolue désormais en D2 Amateurs, sous la conduite d'une direction en place depuis 2011, qui a redressé la barre financièrement et rendu l'espoir à des milliers de sympathisants. Des fidèles qui espèrent maintenant retrouver au plus vite les affiches d'antan, car le RFC Liège mérite incontestablement de gravir les échelons pour retrouver une place digne de son riche passé.

Fait quasiment unique : avant cette reprise, il avait été sauvé de la radiation à la suite d'une vaste collecte de fonds initiée par ses supporters !

Plusieurs manifestations seront organisées tout au long de l'année pour célébrer comme il se doit ce 125ème anniversaire, qui devrait également voir se concrétiser le projet du futur « grand » stade.

Nous souhaitons à ce monument du football belge un très joyeux anniversaire et nous lui donnons rendez-vous dans 125 ans pour d'autres souvenirs...





La dream-team du matricule 4 :

Il y a cinq ans, son entraîneur mythique, Robert Waseige, qui a ramené le club sur la scène européenne à la fin des années '80, avait concocté son équipe historique du RFC Liège :

Guy Delhasse ; Yves Baré Jean-François de Sart Louis Carré Raphaël Quaranta ; Gérard Sulon – Pol Anoul – Edhem Sljivo – Danny Boffin ; Zvonko Varga – Victor Wégria

Réservistes : Jacky Munaron et Ranko Stojic – Bernard Wégria, Emile Lejeune, Jean-Marie Letawe, Nebosja Malbasa, Sunday Oliseh, Victor Ikpeba, Benoit Thans, Luc Ernes, Moreno Giusto, Walter Rodekamp, Henri Depireux.

Directeur technique : Jean Loos

Entraîneur : Robert Waseige