Ent. Binchoise – CS Brainois 1-4

Menés par des Binchois enthousiastes qui ont loupé un penalty en tout début de seconde période, les Brainois se sont imposés plus difficilement que le score ne l’indique. Cette victoire leur permet d’obtenir le titre honorifique de champion d’automne. C.D.

La fiche du match

Ent. Binchoise : Bourdon ; Arena, Amallah, Porco ; Le-Mercier (74e Baiardo), Gondry, Tachenion, Centorame, Beugnies ; Canard (65e Legat), Gourad.

CS Brainois : Clercq ; Schallon, Lacroix, Bourguignon, Patureau ; La Grange (17e Bilstein), Pête, Mrabet, Depotbecker, Maeyens (64e Spitaels) ; Vlaminck (59e Vanonckelen).

Arbitre : M. Liégeois.

Avertissement : Porco.

Les buts : 8e Porco (1-0), 26e Depotbecker (1-1), 32e Bilstein (1-2), 62e Mrabet (1-3), 90e +1 Vanonckelen (1-4).





Stade Brainois - R. Albert Quévy Mons 0-1

Le Stade Brainois n'a jamais réellement réussi à mettre en difficulté une solide équipe de Quévy-Mons appliquée défensivement et dominatrice dans le jeu.

La première période sera à mettre à l'actif des Montois, la possession et la domination territoriale étant assez nette.

En deuxième mi-temps, les locaux tenteront de se rebeller dans le quatrième quart d'heure mais c'était insuffisant. Équipe mature, les visiteurs attendront le bon moment pour faire la différence sur phase arrêtée via Ulens, à l'affût sur un ballon mal repoussé.

Une victoire méritée pour les hommes de Luigi Nasca.

La fiche du match

Stade Brainois : Debauque ; Desmecht, Duhot, Crauwels, De Luca ; Nicaise (76e Cochez), Deliboyraz, Papassarantis, Diotallevi (81e Kavungu); Piret, Belfiore

R. Albert Quévy Mons : De Amicis ; Debole, Wantiez, Huyzentruyt, Ulens ; Lesage, Bastaens, Garcia Dominguez (60e Petteno), Mairesse ; Ntambani (90e+2 Ruelle), Gahungu

Arbitre : Mr Malhaise

Avertissements : Belfiore, Deliboyraz, Wantiez, Mairesse, Ntambani

Le but : 75e Ulens (0-1).





Stockel - UR Namur 4-0

Namur se déplaçait à Stockel pour une simple formalité. C’est en tout cas comme ça que beaucoup de monde voyait une rencontre pliée à l’avance. Les Stockelois ont fait bien mieux que se défendre, et ont même écrasé un prétendant au titre (4-0)

Les Merles ont été tout au long du match bousculés par des Bruxellois désireux de bien faire face à un top du classement. Les occasions se comptaient cependant sur les doigts d’une main dans le premier acte mais se sont amplifiées au fil du second. Directement, lors de le la reprise, l’équipe locale se mettait à l’abri et faisait chuter le grand Namur, qui a donc fait profil bas lors de la fin du match. Encaisser 4 goals face à une équipe en plein doute, ce n’est pas permis. « Il n’y a pas eu match. Mes joueurs ne se sont même pas changés j’ai l’impression. Je suis furieux car rien n’a été respecté. C’est triste de voir cette copie de la part de mon équipe », exprimait le coach namurois, Jean-Claude Baudart.

La fiche du match

Stockel : Vander Heyden, Duson, Ebongue, Kanga (85e Van Bael), Stefenatto, Martinez, Baur, De Bruille (65e Raddas), Van De Walle, Domeur, Erdogan.

Namur : Aromatario, Vander Cammen, Toussaint, Koob, Boukamir, De Roos, Bojovic, Kitoko, Rosmolen, François, Mwemwe.

Arbitre : M. Blanni.

Avertissements : De Bruille, Erdogan, Toussaint, Boukamir.

Les buts : 44e Demeur (1-0), 59e Erdogan (2-0), 63e De Bruille (3-0), 76e Erdogan (4-0).





Ganshoren - Aische 1-1

Ganshoren - Bien que réduit à dix pendant plus d'une heure, Ganshoren a tenu la dragée haute au troisième du classement général. Ce sont d'ailleurs les Bruxellois qui ont ouvert la marque grâce à une superbe reprise de volée de Garcia Calvete à la 20ème minute. Si Aische a rétablit l'égalité au marquoir en tout début de seconde période par Marrazza et que les Namurois ont plus fréquemment possédé le ballon que leurs adversaires bruxellois, ce sont les Verts en noirs qui ont frolé le succès en toute fin de match lorsqu'un envoi de Gloutsis acheva sa course sur le poteau à trois minutes de la fin de la rencontre.

La fiche du match

Ganshoren : De Reymaeker; Witpas (56e Van der Vennet), Berodes, Camara, El-Takny; Hamri, Tchoutang (61e Detollenaere), Cortvriendt (88e Kulkens), Kombi; Garcia Calvete et Glouftsis.

Aische : Prevot; Delvigne, Gaziaux, Fournier, Piret; Joannes, Bonomini; Marraza, Gece (68e Quevrin), Macalli; Deketelaere.

Arbitre : M. Urbain.

Avertissements : Cortvriendt, De Reymaeker; Macalli, Marraza,Deketelaere.

Exclusion : 29e Hamri.

Les buts : 21e Garcia Calvete (1-0), 47e Marrazza (1-1).





Symphorinois - JS Tamines 1-0

Victoire relativement méritée pour les Chiconniers qui se sont montrés plus volontaires au cours de la première période. Cordier aura toutefois sauvé les meubles à trois reprises au retour des vestiaires et c'est finalement Erculisse, venu du banc, qui offrait la victoire aux siens.

La fiche du match

Symphorinois: Cordier, François, Citron, Sotteau, Mabille, Druart, Kwembeke (77e Ruggeri), Petta, Sergeant, Romano (70e Erculisse), Debus (70e Louahed)

Tamines: Robert, Boulanger, Sleeuwaert, Mollet, Mathy (80e Martin), Lenoir, Iglicki (87e Liso), Cigana, Depril (46e Dejaiffe), Jeanmart, Boudjemaa

Arbitre: M. Louai

Avertissements: Iglicki, François, Druart, Debus

Le but: 85e Erculisse (1-0).





Jette-Manage 1-0

Le seul but de Saiti inscrit après la pause fait le bonheur des Jettois qui se hissent dans la bonne colonne au classement général.

La fiche du match

Jette : Monteiro, El Bahodi, Hakiki, Bodart, Camara, Cruz Dos Santos, Nzayadiambu (89e Aragon), Saiti (76e Lokman), Karagianis A. (76e Karagianis T.), Queimadelas, Kashama.

Manage : Denis, Brabant, Ozturk, Bailleul, Cuch (80e Debauque), Revercez, Paquot (66e Fromont), Delaby (71e Gobert), Scohy, Dauby, Seggour.

Arbitre: M. Brogniez.

Avertissements : Saiti, Cuche.

Le but : 48e Saiti (1-0).