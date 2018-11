Tous les résultats du dimanche en D3 amateurs série A





Entité Manageoise - Léopold FC 1-0

Le terrain difficile et la pluie battante en début de rencontre auront eu raison du spectacle cet après-midi au Scailmont.

Les deux formations, à égalité de points (13) avant cette rencontre, abordaient la première mi-temps avec l’intention de ne pas prendre de but. Quarante-cinq minutes ennuyeuses plus tard, les causeries des deux coachs motivaient les vingt-deux acteurs. Un poteau de Labiad fut la chance que les visiteurs ne saisirent pas pour prendre l’avantage. Dix minutes plus tard, les manageois ne loupaient pas la leur. Sur un bon centre de Delaby, Revercez poussait le ballon au fond. 1-0, les locaux avaient ce qu’ils voulaient et fermaient la boutique jusqu’au coup de sifflet final.

La feuille du match

Entité Manageoise : Maffeo, Arcoly, Gobert, Ozturk, Hoyois, Scohy, Revercez, Seggour (90e+1 Fromont), Delaby (70e Navona), Debauque, Digiugno (76e Dauby).

Léopold FC : Hatefi, Kano, Nicaise, Eyenga, Marino, Dano (60e Eckelmans), Litu Kimvay, Labiad (83e Shamavu), Angeli, Nineza (66e Aydouni), Sow.

Arbitre : M. Arcoly.

Avertissements : Scohy, Debauque, Labiad, Nicaise, Digiugno, Marino.

Le but : 61e Revercez (1-0)





RCS Brainois RSD Jette 5-1

Les Brainois poursuivent la course en tête, talonnés par Namur cependant. Ils ont empilé les buts face à Jette, dont deux nouvelles réalisations pour Nicolas Maeyens qui, à l’image de son équipe, est dans une période très favorable. Toujours invaincus, les Brabançons Wallons se déplaceront à Braine- -le-Comte dimanche prochain, en quête d’une nouvelle victoire. Jette, de son côté, espèrera redresser la barre à Tamines.

La feuille du match

RCS Brainois: Clercq; Schallon, Lacroix, Bourguignon, Patureau; Kumba, Mrabet (60e Spitaels), Maeyens (53e Bilstein), Pête, Plos (70e La Grange); Vlaminck.

RSD Jette: Laborne; Hakiki, Mbango, Bodart, Kouyate (46e Lokman); Camara, Cruz (63e Karagianis), Nzayadiambu, Queimadelas, Saiti (55e Kashama); Ruiz.

Arbitre: M.Gillet.

Avertissements: Maeyens, Vlaminck, Hakiki, Saiti.

Les buts: 43e Plos (1-0), 46e et 48e Maeyens (2-0 et 3-0), 75e Bilstein (4-0), 78e Karagianis (4-1), 88e Lacroix (5-1).





Quévy-Mons - Tournai 2-0

Si on attendait une victoire convaincante du RAQM, on l’a eue et ce sont les Tournaisiens qui en ont fait les frais.

Il faut dire que si la bande à Nasca a joué très juste durant les 90 minutes (à l’exception du déchet chronique à la finition), elle n’a pas eu besoin d’être brillante tant les visiteurs étaient faibles.

La feulle du match

Quévy-Mons : De Amicis, Lericque, Wantiez, Huyznetruyt, Ulens, Lesage, Petteno (71e Bastaens), Garcia Dominguez, Ntambani (82e Mairesse), Debole, Gahungu

Tournai : Dannel, Morain, Denis, N’Diaye, Deschryver, Pio (77e El Ghandor), Ivanof, Denays, Destrain (46e esire), Hustache (46e Delacourt), Gassama

Arbitre : M. Christien

Avertissements : Desire, Ulens

Les buts : 5e Ntambani (1-0), 38e Debole (2-0).





Tamines - Wavre 3-2

Tamines mit fin à une série de quatre revers en s'imposant au mérite contre une sélection wavrienne qui ne fut jamais à la rue...sauf au marquoir.

Deux buts locaux aux extrémités de la première période firent une première différence avant qu'une troisième réalisation ne conforte un avantage devenu trop conséquent malgré le rush visiteur du dernier quart d'heure.

La feuille du match

Tamines: Robert; Iglicki, Boudjemaa, Boulanger, Sleeuwaert ; Mollet, Cigana, Mathy, Jeanmart, K. Noël (80e Depril) ; Lenoir (58e Martin).

Wavre: Maricosu ; Leblois, Kamara, Diallo, Albahtouri (78e Dacy) ; Achie, Neuville, Larotonda, Zeroual, Alcazar Jiménez (62e Tardio) ; Edras Tshanga (86e Duhem).

Arbitre: M. Requier

Avertissements: Lenoir, Martin.

Les buts: 2e Lenoir (1-0), 45e+1 Mollet (2-0), 68e Martin (3-0), 75e Zeroual (3-1), 86e Kamara (3-2).





Stockel - Pays Vert 0-2

Le Pays Vert était tout simplement plus armé pour remporter une rencontre, déjà pliée à la demi-heure. Les Athois, supérieurs dans tous les domaines du jeu, ont maitrisé les Bruxellois de bout en bout de la partie.

Au retour des vestiaires, les Stockelois essayaient de montrer un visage plus conquérant... mais il en fallait bien plus pour faire douter une équipe qui peut se vanter d'un bilan chiffré de 10/12 lors de ses dernières sorties.

La feuille du match

Stockel : Vander Heyden, Mélange, Verstappen, Duson, Bahhodh (62e Vuerinckx), Raddas (62e Baur), De Bruille, Stefenatto, Martinez (62e Van Bael), Demeur, Ebongue.

Pays Vert : Mercier, Dubois, Fievez, Mszanecky (75e Ramser), Thulier (60e Eckhaut), Vandeville (72e Paternostre), Leleux Sa. Pieraert, Dauoud, Leleux Sv., Hospied.

Arbitre : M. Patris.

Avertissement : De Bruille.

Les buts : 18e et 32e Vandeville (0-2).





Ganshoren-Binche 1-2

Une énergique fin de match a permis aux Binchois, encore menés à cinq minutes de la fin, de remporter un précieux succès dans ce match à 6 points. Grace à cette victoire, Binche se donne un peu d'air dans une fin de classement où Ganshoren s'enlise.

La feuille du match

Ganshoren : De Reymaeker; Iacona (64e Van der Vennet), Camara, Berodes, El-Takny; Cortvriendt, Hamri, Kulkens (73e Walsh), Arcangeli (35e Nahayo); Garcia Calvete et Belly.

Binche : Doeren; Tachenion, Amallah (77e Legat), Porco, Menegon; Centorame, Gondry; Staes (55e Bathily), Beugnies, Gourad; Jadot (68e Baiardo).

Arbitre : M. Muratore.

Avertissements : Nahayo, Camara; Tachenion, Menegon.

Les buts : 41e Garcia Calvete (1-0), 88e Porco (1-1), 90e+2 Tachenion (1-2).