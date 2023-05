Bpost: Jean-Pascal Labille sanctionné pour délit d’initié, la FSMA inflige une amende de 12 500 euros

Jean-Pascal Labille a commis une infraction grave en révélant un “scoop” le 27 mai 2016 à la RTBF. C’est ce qu’a constaté la FSMA ce jeudi. L’autorité des marchés financiers a décidé d’infliger une amende de 12 500 euros à l’actuel secrétaire général de Solidaris pour avoir partagé sur une radio publique une information “non publique” et “susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés”.