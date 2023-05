"Code Rouge" revient et prévoit des actions contre Engie : "Notre dépendance aux combustibles fossiles a des conséquences dévastatrices…"

Code Rouge précise que ces actions font suite à l’accord nucléaire controversé entre Engie et le fédéral. “Les actions elles-mêmes et leurs lieux éventuels sont encore tenus secrets, mais la mobilisation des participants bat déjà son plein”, explique la porte-parole Morgane Senden.

”Notre dépendance aux combustibles fossiles a des conséquences dévastatrices. Elle entraîne des catastrophes climatiques, des factures d’énergie astronomiques, des violations des droits humains, et du néocolonialisme, des guerres et des conflits. La science du climat est claire comme de l’eau de roche : il n’y a pas de place pour de nouvelles infrastructures fossiles”, poursuit Morgane Senden.

Le mouvement s’inquiète du vieillissement des centrales nucléaires de la multinationale mais aussi de l’énergie nucléaire dans sa globalité. “Nous pouvons très bien nous passer de nouvelles infrastructures fossiles et nucléaires si nous répartissons l’énergie plus équitablement et si nous réduisons les activités polluantes et la surconsommation. Nous avons besoin d’une énergie propre et abordable pour ce qui compte vraiment : la vie quotidienne, les transports publics, l’agriculture durable, les soins de santé et d’autres secteurs publics.”

Code Rouge demande un système d’énergie qui sera géré de manière démocratique pour les citoyens et non pour les multinationales.