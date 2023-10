Blessée de n'avoir pas reçu le poste de vice-Premier ministre, Gwendolyn Rutten annonce qu’elle arrête la politique nationale

À lire aussi

”Ces derniers jours, il est apparu clairement que la direction actuelle du parti ne voyait plus de rôle significatif pour moi. Qu’il en soit ainsi, c’est le destin de tout homme politique. La manière irrespectueuse dont cela s’est produit a contribué à ma décision. La politique est un sport difficile, je le sais. Mais à un moment donné, le manque de respect devient trop important. J’aime trop la démocratie et la société pour jouer cyniquement un jeu qui n’est pas le mien. Cela a été agréable, mais je tourne maintenant la page.”

Gwendolyn Rutten souhaite à M. Paul van Tigchelt “beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions”.

Après 25 ans de participation active à l’Open VLD, l’ancienne présidente des libéraux flamands ne se présentera plus à une place éligible au parlement flamand ou fédéral. Elle précise qu’elle apportera encore son soutien à d’autres libéraux. “Je veux soutenir les listes et rester bourgmestre d’Aarschot et de tous les habitants d’Aarschot”.