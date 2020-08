En France, il est autorisé de bronzer seins nus, sauf si un arrêté municipal l’interdit et que des pancartes sont placées à l’entrée des plages. Pourtant, deux gendarmes de Sainte-Marie-la-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, alertés par une famille, ont rappelé à l’ordre des femmes en train de faire du topless. Les personnes concernées étaient dans leur bon droit et auraient pu refuser, mais ont préféré obtempérer et se rhabiller. Mais est-ce que les femmes ont le droit, comme les hommes, d’être torse nu dans l’espace public ? Le débat est relancé en cette journée mondiale du topless.