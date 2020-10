Un Comité de concertation va s’entendre sur de nouvelles mesures plus fortes ce vendredi.

Le Premier ministre Alexander De Croo annoncera-t-il un nouveau confinement ce vendredi ? Un Comité de concertation aura lieu en présentiel dès 13 h au Palais d’Egmont, alors qu’il devait se dérouler en vidéoconférence. Cette légère modification n’est pas anodine : on peut s’attendre à de très vifs débats et il ne s’agira pas d’un simple suivi des précédentes mesures. L’annonce mercredi soir d’un nouveau lockdown en France par Emmanuel Macron a planté le décor. Elle a renforcé Elio Di Rupo, ministre-président wallon, dans sa conviction qu’un "confinement le plus élargi possible" est nécessaire.