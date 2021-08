On a beau penser qu’en 2021 tout se règle à coups de nouvelles technologies et d’inventions en tout genre, nous restons dépendants de la nature. C’est vrai dans beaucoup de secteurs, et surtout dans ceux qui travaillent la terre pour remplir nos assiettes. Les agriculteurs et horticulteurs belges ont une mine aussi grise que le ciel de cet été 2021. Car la météo fait des ravages sur les récoltes depuis plusieurs mois. Il y a d’abord eu les gelées tardives et la fraîcheur du mois d’avril, avant des précipitations trop régulières. Résultat des courses, certaines parcelles sont complètement sous eau, d’autres sont attaquées par le mildiou, ou les deux en même temps.