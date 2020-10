Sammy Mahdi, secrétaire d’État à la Migration, veut " dépolariser la politique, alors que durant des années, ça a pété dans tous les sens." Sammy Mahdy constate aussi que "pour certains francophones, le Flamand a d’office un côté raciste… Ça m’énerve !”

La Flandre l’a découvert lors de sa campagne pleine de panache face à Joachim Coens, qui a finalement emporté l’élection à la présidence du CD&V. À 32 ans, Sammy Mahdi se trouve rarement là où on l’attend. Jeune mais favorable à conserver le C de "chrétien" du CD&V. Fils d’immigré irakien, mais pour une politique d’immigration "ferme". Politicien flamand mais élevé à Bruxelles et s’exprimant parfaitement en français. En pénétrant dans son austère bureau du Lambermont, c’est son chien Pamuk (star des réseaux sociaux) qui nous accueille.

Alors que le pays découvre le successeur de Theo Francken, il refuse d’emblée l’héritage. Pas forcément pour les raisons que l’on imagine.